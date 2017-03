Minister van mobiliteit Ben Weyts werkt aan een hervorming van de taxisector. Met de komst van Uber en andere alternatieve taxidiensten zijn er nieuwe regels nodig. De onderhandelingen met de betrokken partijen zitten nog in een beginfase en dus was minister Weyts niet zeer opgetogen dat het nieuws nu al naar buiten is gekomen. Toch kan het idee in het Vlaams Parlement al op de nodige bijval rekenen van onder andere Marino Keulen van Open VLD.





Actua-Parlement, zondag 19 maart vanaf 18u35 op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.