Groeiend aantal alleenstaanden

Het aantal alleenstaanden in ons land blijft elk jaar stijgen. Parlementsleden Katrien Partyka en Rob Beenders vragen minister-president Geert Bourgeois een beleid dat zich meer richt op deze groep. Met de singletoets wil Beenders nagaan of nieuwe beleidsmaatregelen singles benadeelt. Bourgeois weigert de singletoets in te voeren en verklaart dat de regering al verschillende stappen onderneemt om alleenstaanden te helpen. De parlementsleden betwisten de inspanningen en vragen meer engagement.





Actua-Parlement, zondag 12 maart 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.