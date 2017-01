Gezondheidscoaches voor kmo’s

De Vlaamse regering trekt bijna 3 miljoen euro uit voor gezondheidscoaches voor bedrijven en kmo’s. Die moeten zorgen dat werknemers ook tijdens de werkuren genoeg bewegen en gezond eten. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen aangekondigd op de gezondheidsconferentie in Gent. Freya Saeys van Open VLD en Grete Remen van N-VA vragen zich in het Vlaams Parlement af wat de taken zullen zijn van die coaches.

