Gezinnen van Belgische IS-strijders in Irak

Ons land gaat uitzoeken hoeveel Belgische gezinsleden van IS-strijders precies vastzitten in een kamp vlakbij Mosoel. Meer dan 1.400 familieleden van buitenlandse strijders, onder wie ook kinderen, worden vastgehouden in het kamp. Hoeveel Belgen daar tussenzitten, is nog niet duidelijk. Daarom wil Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken, een identificatieprocedure opstarten. CD&V-parlementslid Veli Yüksel vraagt zich af hoe de minister dit zal aanpakken en wat er met de verwanten van jihadi’s dient te gebeuren.





