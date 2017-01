Onze gevangenissen zijn een broeihaard van radicalisering. Volgens topman bij Staatsveiligheid Jaak Raes gaat het om zo’n 450 geradicaliseerde gevangenen. Om verdere besmetting te vermijden zitten de 25 gevaarlijkste gevallen in afzondering in de gevangenis van Hasselt. Raes stelt in de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart dat het een illusie is om te denken dat deze ronselaars echt ge├»soleerd zitten.





