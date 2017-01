Door de vluchtelingencrisis zijn er in ons land meerdere gevallen van minderjarigen, zonder identiteitskaart, die moeilijkheden ondervinden om zich in te schrijven in de Belgische voetbalcompetitie. Vlaams parlementslid Imade Annouri vraagt aan minister van sport Muyters hoe hij deze jongeren kan helpen.

