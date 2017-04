Einde van het Eurostadion-project?

Vlaams minister van Openbare Werken, Ben Weyts (N-VA), weigert twee gronden te verkopen die cruciaal zijn voor de bouw van het Eurostadion. Volgens de minister blijft er van het oorspronkelijke project weinig over. Vlaams Parlementslid, Lydia Peeters (Open Vld), vindt dat de minister zich gedraagt als een Keizer ‘Nero’. “U beslist alleen of er al dan niet een investeringsproject komt”, klinkt het.

Vorige dinsdag maakte minister van Openbare Werken Ben Weyts bekend, dat hij niet van plan is om voor de bouw van het Eurostadion gronden te verkopen. “We staan mijlenver van het oorspronkelijke project”, zegt de minister. Volgens hem spreken we niet meer over een nationaal voetbalstadion, maar enkel over een kantorencomplex. Het project had als doel het bouwen van een nationaal voetbalstadion en er de openingswedstrijd van het EK 2020 te spelen. “Daar blijft niets meer van over. Zowel de Rode Duivels als Anderlecht distantiëren zich van het project”, aldus de minister.





Vlaams Parlementslid Lydia Peeters verwijt de minister van zich al een Keizer ‘Nero’ te gedragen die alles alleen beslist. “Als u hier aankondigt dat u niet zult verkopen, ondanks eerder gemaakte afspraken, en als u tegelijkertijd aankondigt ‘bespaar u een verdere procedureslag’, vind ik dat zeer straf dat dergelijke uitspraken hier gebeuren, als lid van de Vlaamse Regering”, zegt Lydia Peeters. Ook uit CD&V-hoe klonk er kritiek. Daar riep Joris Poschet op dat de minister zijn communautaire bril moet afzetten.

Actua-Parlement, dinsdag 4 april 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopen te bekijken in onze nieuwslus.