Het draagvlak voor archeologie in Vlaanderen

Sinds 2015 is in Vlaanderen een nieuw erfgoedbesluit van kracht, maar de implementatie op het terrein verloopt niet zonder slag of stoot. Vooral de nieuwe bepalingen rond archeologie veroorzaken veel moeilijkheden. Er worden veel meer bouwprojecten dan vroeger onderworpen aan een archeologisch voortraject en de kosten hiervoor vallen vaak hoog uit. Maar er zijn nog andere pijnpunten. Om die bloot te leggen, houdt het Vlaams Parlement een hoorzitting met archeologen en hun vertegenwoordigers.





