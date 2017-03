Deradicaliseringsambtenaren over hun job en uitdagingen

De parlementaire onderzoekscommissie rond de aanslagen van 22 maart houdt een nieuwe reeks verhoren binnen het luik Radicalisme. Twee deradicaliseringsambtenaren krijgen daarbij het woord. Jessika Soors werkt in Vilvoorde, Alexander Van Leuven is de deradicaliseringsambtenaar van de stad Mechelen. Ze spreken beiden de commissie toe. Commissievoorzitter Patrick Dewael opent met een voor de hand liggende vraag: wat houdt het werk van een deradicaliseringsambtenaar allemaal in?





Al sinds 2013, nog lang voor de aanslagen in Brussel en Parijs, investeren verschillende steden en gemeenten al in een cel deradicalisering. De deradicliseringsambtenaren van Mechelen en Vilvoorde komen vandaag in de onderzoekscommissie rond de aanslagen van 22 maart toelichten op welke manier zij radicalisme in hun stad willen beperken en wat daar de grootste uitdagingen bij zijn.

De cel deradicalisering bestaat uit verschillende sociale hulpverleners. Zij begeleiden mensen die dreigen te radicaliseren en proberen hen psychisch en sociaal te ondersteunen. Daarnaast werkt de dienst ook nauw samen met scholen en verenigingen om preventie te organiseren.

Beide ambtenaren zijn het er over eens, er moet een betere ondersteuning komen voor hun diensten. Ze klagen aan dat de communicatie met andere veiligheidsdiensten vaak ondermaats is. Meestal komt de cel aan hun informatie door contact met de familie van de mogelijk geradicaliseerde, niet door andere diensten.

Naast de communicatie heikelt Jessika Soors ook het tekort aan financiële middelen van haar dienst aan.

Actua-Commissie, zondag 6 maart 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.