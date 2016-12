In de koepelzaal van het Vlaams parlement werd fel gedebatteerd over de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2017. Deze begroting regelt de inkomsten en uitgaven van de Vlaamse overheid voor het volgende jaar. De oppositiepartijen hebben heel wat kritiek op de verschillende begrotingsmaatregelen. Sommige parlementsleden nemen zelfs het woord afbraakpolitiek in de mond.

