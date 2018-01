Debat Vlaamse begroting 2018

De plenaire vergadering van het Vlaams parlement bespreekt vandaag, woensdag 20/12 en morgen, donderdag 21/12 de begroting 2018 en stemt aansluitend over de begrotingsontwerpen. Tijdens het debat lieten de fractievoorzitters hun licht schijnen op het ontwerp van begroting en de maatregelen om die begroting uit te voeren. Vooral Joris Vandenbroucke van oppositiepartij sp.a stelt zich kritisch op.

“Met betrekking tot deze begroting valt eigenlijk niets anders te voorspellen dan een happy ending. Het is dan ook, toegegeven, een weinig interessante begroting. Maar in dezen is dat absoluut een goede zaak. Het entertainmentgehalte is veeleer beperkt”, zegt N-VA-fractieleider Matthias Diependaele. Ook zijn collega’s van de meerderheid zeggen dat de Vlaamse begroting ‘perfect op koers’ zit. “Deze regering slaagt erin het stabiele samenspel tussen deze sociaal-economische pijlers te organiseren. Economische groei met sociale vooruitgang: dat, collega’s, is de enige en tegelijk beste verzekering voor onze welvaart en ons welzijn op lange termijn”, zegt Koen Van den Heuvel (CD&V).





Oppositiepartijen sp.a, Groen en Vlaams Belang stellen zich vragen bij de keuzes van de regering. “Al bij al kunnen we concluderen dat die luide communicatie, vaak over investeringen, soms maar één doel dient: zo goed mogelijk verhullen dat er eigenlijk te weinig gebeurt om Vlaanderen klaar te maken voor de toekomst. Minister-president, uw regering investeert in mijn ogen enkel in het hoogst noodzakelijke. Enkel in het heden maar niet in de toekomst”, reageerde Björn Rzoska (Groen). Ook Joris Vandenbroucke (sp.a) stelde zich kritisch op. Hij haalt daarbij zwaar uit naar het mobiliteitsbeleid van minister Weyts. “Ik zie dat de files in Vlaanderen ondertussen historische records breken. Ik zie dat ze aan een historisch hoog tempo aangroeien. Nog nooit is er zoveel geïnvesteerd in mobiliteit en nog nooit hebben we daar zo weinig mobiliteit voor teruggekregen”, zegt Joris Vandenbroucke (sp.a).

