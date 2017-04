Zo dadelijk Live: Debat over erkenning van de Fatih-moskee in Beringen

De Commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement organiseert op maandag 10 april 2017 een vergadering met Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, en Jaak Raes, hoofd van de Staatsveiligheid, over de mogelijke intrekking van de vergunning van de Fatih-moskee in Beringen.





Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans liet vorige week donderdag weten dat ze de procedure opstart voor het intrekken van de vergunning van de Fatih-moskee in Beringen. Zij baseerde zich daarvoor op een rapport van de Staatsveiligheid waarin vermeld zou staan dat de moskee gemanipuleerd zou worden door de Turkse overheid.

De Staatsveiligheid ontkende daarop dat er in het rapport een specifiek onderzoek naar de moskee is opgenomen. De dienst stelde dat de elementen in het rapport die aanleiding geven tot de conclusies van minister Homans nooit door de Staatsveiligheid zelf zijn getrokken.

De Commissie Binnenlands Bestuur wil hierover duidelijkheid creëren en vraagt dat minister Homans tekst en uitleg geeft bij haar beslissing om de erkenning van de Fatih-moskee in te trekken.

Uitzending

De commissievergadering start met gesloten deuren om 14u. Dan zal Jaak Raes, hoofd van de Staatsveiligheid, achter gesloten deuren het rapport toelichten dat Homans aangreep voor haar beslissing.

Na afloop daarvan, omstreeks 15u, stellen Ward Kennes (CD&V), Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) en Chris Janssens (Vlaams Belang) hun vraag om uitleg aan minister Homans.

Het openbare gedeelte van de commissie kan u rechtstreeks, integraal en zonder onderbrekingen of commentaar volgen op ActuaTV (Telenet, kanaal 42).

U kan het debat ook live volgen via de webstream van het Vlaams Parlement: