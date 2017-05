De toekomst van de rijdende kleuterschool van vzw Carrousel is minstens tot 2020 verzekerd. Dat heeft minister van Onderwijs Hilde Crevits vorige week in het Vlaams Parlement gezegd. Het onderwerp kwam ter sprake in de commissie onderwijs omdat het project nauw aan het hart ligt bij N-VA politica Vera Celis.

De rijdende kleuterschool volgt de grote kermissen in ons land zodat kleuters van kermisuitbaters dichtbij huis naar school kunnen gaan. De lessen vinden plaats in een goed uitgeruste aanhangwagen. In 2006 ontving vzw Carrousel een subsidie van de Vlaamse Regering voor de oprichting van een rijdende kleuterschool. “Het initiatief is zeker niet onbelangrijk. Recente studies tonen aan dat een regelmatige aanwezigheid in het kleuteronderwijs de kansen op een geslaagde schoolcarrière aanzienlijk verhoogt,” zegt Vlaams Parlementslid Vera Celis (N-VA).





De coördinatoren van vzw Carrousel vinden dat het tijd is om het project over te hevelen naar nieuwe beheerders. De uitdaging bestaat er nu in om te kijken onder welk beheer het project het beste kan vallen. “We zijn er allemaal van overtuigd dat elke dag kleuteronderwijs telt, zoals ook mijn actieplan over kleuterparticipatie stelt. Het is dus van belang om dergelijk initiatief te kunnen behouden, ook in de toekomst”, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

