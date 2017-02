Commotie rond lidmaatschap adviesraad Telenet van Kamervoorzitter Siegfried Bracke

Er komt een werkgroep deontologie in de Kamer. Die groep moet nagaan welke rol de Kamervoorzitter kan spelen en wat er onverenigbaar is met zijn functie. De speciale werkgroep komt er na de heisa rond Kamervoorzitter Siegfried Bracke. Die kwam in de nasleep van de Publipart-affaire in opspraak. Begin deze week werd duidelijk dat Bracke jaarlijks 12.000 euro bruto krijgt als lid van de adviesraad van Telenet met daarbovenop 2.000 euro per advies.





