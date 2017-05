Binnenkort ook Bednet voor volwassenen?

Kan het Bednet-project ook geïmplementeerd worden in het volwassenenonderwijs? Het project is in het regulier onderwijs al goed ingeburgerd en zeer populair. Zieke of revaliderende kinderen kunnen dankzij Bednet de gewone lessen blijven volgen en actief deelnemen aan het onderwijsgebeuren. In het Vlaams Parlement vraagt men zich nu af of het project ook een meerwaarde kan zijn in het volwassenenonderwijs.

In 2007-2008 startte de Vlaamse regering met het proefproject Bednet. Met het project kunnen langdurig en chronisch zieke kinderen via de webcam de lessen in hun klas volgen. “Dat is een heel nobel en mooi project, dat is ingeburgerd in het Vlaams onderwijs”, zegt Caroline Gennez (sp.a). Ondertussen is er ook een toenemende interesse vanuit het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. “Een doelgroep die zeker baat heeft bij Bednet, zouden schoolverlaters zijn zonder diploma secundair die toch aanpikken in het volwassenenonderwijs, eventueel ondanks hun ziekte”, aldus Gennez.





Minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), kaart aan dat ze in de toekomst wil nagaan of Bednet en het afstandsonderwijs niet te combineren valt. “Er zijn veel mensen die via afstandsonderwijs een diploma halen. De vraag is of je niet tegelijk met het verder uitbouwen van het afstandsonderwijs erin kunt voorzien dat mensen die in een ziektesituatie komen, mee onderwijs kunnen volgen. We zullen afstandsonderwijs en Bednet op elkaar leggen. Zo kunnen we mogelijk tot een oplossing komen voor zwaar zieke mensen die volwassenenonderwijs volgen”, aldus de minister.

