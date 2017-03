Bevoegdheidsbewijzen voor leraars

Hoe hoger de graad, hoe moeilijker het wordt correct opgeleide leerkrachten te vinden. Zo beschikt 62,61 procent van de leerkrachten in de derde graad van het secundair onderwijs over een diploma dat ‘vereist’ is om een bepaald vak te geven. Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V) vraagt om in noodsituaties anders om te gaan met diplomavereisten.

Als u wilt werken in het onderwijs moet u uw bekwaamheid voor een bepaalde functie kunnen aantonen met een bekwaamheidsbewijs. Door het leerkrachtentekort, voornamelijk in de hogere graden, worden vaak mensen ingezet met een voldoende geacht diploma. “Personeelsleden met een voldoende geacht diploma kunnen overigens ook voor hun vak worden benoemd. Slechts zeer uitzonderlijk worden mensen met een ander diploma voor een vak aangesteld, en uiteraard kunnen zij niet worden benoemd”, zegt Jos De Meyer (CD&V).





De lijst van de vereiste bevoegdheidsbewijzen is terug te vinden op de databank van Edulex. Deze website is toegankelijk voor iedereen, doch vinden mensen moeilijk hun weg hierin terug. Of een bevoegdheidsbewijs in de lijst ‘vereiste’ terechtkomt, hangt onder meer af van het advies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV). Maar in deze lijst zijn er toch enkele opmerkelijke vaststellingen. Zo heeft een burgerlijk ingenieur niet het ‘vereist’ diploma om wiskunde te geven. Iemand die kunstgeschiedenis en archeologie heeft gestudeerd is niet bevoegd om geschiedenis te geven. “Het is inderdaad nodig dat de kwaliteit wordt bewaakt, maar klopt dat altijd met de diplomavereisten?”, vraagt Jos De Meyer.

De Meyer pleit ervoor om de lijst van de bevoegdheidsbewijzen kritisch te laten nakijken op anomalieën en die lijst desgevallend te laten bijwerken. “Ik heb geen plannen om de regelgeving fundamenteel te wijzigen,” zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “Maar als er bijvoorbeeld in het kader van de modernisering van het secundair onderwijs nieuwe lesvakken ingericht worden dan moeten we daarvoor natuurlijk ook in bekwaamheidsbewijzen voorzien”, aldus de minister.

