Beveiliging Zaventem moet beter

Na de aanslag van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem werd duidelijk dat er op vlak van veiligheid veel verbetering mogelijk was op Brussels Airport. Zo werd er amper geoefend op evacueren en waren de evacuatieplannen nauwelijks leesbaar. Stefaan Vanhecke (Groen) en Patrick Dewael (Open Vld) vragen aan minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), of er nieuwe beveiligings- en evacuatieplannen klaarliggen.

Uit een getuigenis van een van de slachtoffers van 22 maart 2016 blijkt dat veel mensen niet weten waar ze naartoe moeten als er iets gebeurt. Een jaar laten weten mensen nog steeds niet wat ze moeten doen bij een noodtoestand. Noch waar ze naartoe moeten, noch hoe ze de passagiers moeten begeleiden. “Wat ben je met een noodtoestand, wanneer mensen in nood niet weten waar ze naartoe moeten”, zegt Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen).





Brussels Airport heeft wel degelijk een evacuatieplan. Alleen is het verouderd en is het niet gekend bij het personeel. De vakbonden willen dat Brussels Airport samen met de preventieadviseurs van de verschillende bedrijven actie ondernemen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), heeft deze regering al veel ingezet op veiligheid. Hij haalt wel aan dat een evacuatieplan de verantwoordelijkheid is van de werkgevers op de luchthaven.

Actua-Parlement, maandag 27 maart vanaf 18u30 op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.