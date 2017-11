De betonstop bespaart Vlaanderen miljarden

De betonstop is miljarden goedkoper dan niets doen. Dat blijkt uit een kosten-batenanalyse van de studiegroep Stec Groep. “Deze analyse toont aan dat het beleidsplan Ruimte Vlaanderen een positieve impact heeft op de factuur van voornamelijk de toenemende files en het energieverbruik. Daarom moeten we nu ingrijpen”, reageert minister van Omgeving Joke Schauvliege.

Almaar meer percelen raken bedolven onder het beton, waardoor het water niet meer kan doordringen in de ondergrond. Dat heeft als gevolg dat het meer in rioleringen en beken terechtkomt. Een betonstop is dus nodig. Minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), besloot daarom dat er tegen 2040 geen open ruimte meer verloren mag gaan. Als gevolg hiervan zullen slecht gelegen bouwgronden een nieuwe bestemming krijgen, bijvoorbeeld natuur- of landbouwgebied. Daar is al veel kritiek op gerezen. Zo zouden de schadevergoedingen aan de gedupeerde eigenaars onbetaalbaar zijn, zeker omdat Schauvliege de vergoedingen per dossier wil optrekken tot de volledige actuele waarde. Het alternatief is Vlaanderen laten volbouwen. Die kostprijs loopt op tot 33 miljard euro. Maar uit een studie van Stec Groep blijkt nu dat de betonstop minder kost zelfs al moeten er schadevergoedingen worden betaald.





Verschillende Vlaams Parlementsleden vragen zich tijdens het wekelijks vragenuurtje af hoe de studiegroep dit berekend heeft. “Het studiebureau heeft het nulscenario als volgt berekend: als we vandaag gewoon verder doen met 6 hectare per dag rekening houdend met de bevolkingsprognoses in Vlaanderen, dan hebben ze uitgerekend wat dit betekent aan files, economisch verlies, verlies van biodiversiteit en ecosysteemdiensten”, zegt Joke Schauvliege. “Kortom, het studiebureau heeft met allerlei criteria rekening gehouden. Daarna hebben ze dat afgezet tegen de kostprijs van verschillende scenario’s waarin wel wordt ingegrepen. Zo komen ze tot de conclusie dat niets doen geen optie is. Omdat dat de duurste hypothese is.” Schauvliege wijst erop dat er zelfs nog geen rekening is gehouden met allerlei begeleidende maatregelen die mensen ertoe aanzetten om op de juiste locaties te gaan wonen.

Actua-Parlement, woensdag 22 november vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.