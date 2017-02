Beroemd orkest verhuist naar Antwerpen

Het European Union Baroque Orchestra (EUBO) verhuist, omwille van de Brexit, naar ons land. Het jongerenorkest, dat muzikanten telt uit veertien verschillende landen, zal zich vestigen in Antwerpen. De vraag stelt zich of zij zullen kunnen rekenen op overheidssteun.

“Het doel van het orkest is jonge mensen op weg te helpen naar de internationale podia, een vrij nobele opdracht dus”, zegt Manuela Van Werde (N-VA). Het orkest wordt voor een deel gefinancierd door Europa, maar met de Brexit zou dit geld afgenomen kunnen worden. Daarom besloot Het European Union Baroque Orchestra te verhuizen van Londen naar Antwerpen.





Vanaf 2018 zal het bekende orkest nauw samenwerken met het muziekcentrum AMUZ in Antwerpen. “En eigenlijk is dat een pluim voor Vlaanderen”, zegt Yamila Idrissi (sp.a), “Het orkest kon kiezen om zich te vestigen over de hele Europese Unie, maar het kiest voor Vlaanderen”. Ook andere grote orkesten overwegen om zich te vestigen in Vlaanderen. Maar zullen deze kunnen rekenen op overheidssteun? Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) zegt dat ze alvast een projectsubsidie kunnen aanvragen en dat hij hier met veel belangstelling naar zal kijken.

