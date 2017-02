Belgisch energiepact voor het einde van 2017?

Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein (Open Vld), wil dat het langverwachte Belgisch energiepact eind dit jaar klaar is. In dat pact zullen de Vlaamse, Waalse, Brusselse en federale regering hun gezamenlijke visie over energie in de toekomst bepalen. Het gaat dan over de periode na de sluiting van de kerncentrales, gepland voor 2025. De grootste uitdaging zit hem dan in het garanderen van energievoorziening, bij voorkeur uit hernieuwbare bronnen. Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein (Open Vld), praat erover met Joris Vanderpoorten in een nieuwe aflevering van Studio Parlement.





