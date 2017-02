Agressie tegen leerkrachten stijgt

Vorig jaar sloten 40.000 Vlaamse leerkrachten een speciale verzekering af voor fysiek geweld in de klas. Dit is een kwart meer dan in 2011. ‘Dat hadden ze heus niet moeten doen’, zegt minister van Onderwijs, Hilde Crevits, tijdens het wekelijks vragenuurtje in het Vlaams Parlement.

Vorig jaar zijn 72 Vlaamse leerkrachten het slachtoffer geworden van fysiek geweld in de klas. Dat is veel meer dan het jaar voordien (47 gevallen). Vakbonden en experts zeggen dat deze stijging gekoppeld is aan het M-Decreet. ‘Er is helemaal geen link tussen het M-decreet en de toename van agressie op leerkrachten ‘, veroordeelt Minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), ‘We moeten in de schoolcontext gaan zoeken naar oplossingen’. Vlaams Parlementslid, Chris Janssens (Vlaams Belang), vraagt de minister om een grootschalig onderzoek uit te voeren en agressie tegen leerkrachten zwaarder te bestraffen. Hij praat erover met Joris Vanderpoorten in een nieuwe aflevering van Studio Parlement.





