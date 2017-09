Adoptie tussen Belgische gezinnen

Het eerste jaarverslag van de nieuwe Vlaamse dienst Adoptiehuis bracht enkele verrassende cijfers aan het licht. Lorin Parys (N-VA) stelt er vragen over aan Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen in de commissie van het Vlaams Parlement.

Negentien baby’s die zijn geboren in ons land werden afgestaan voor adoptie. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Vlaamse dienst ‘Adoptiehuis’. In de helft van de gevallen werden ze geadopteerd door een homokoppel. Dat is best veel, aangezien heel wat biologische ouders nog steeds terughoudend zijn om hun kind door twee vaders te laten opvoeden. “De overgrote meerderheid van die afstandsmoeders meldt zich pas aan wanneer hun zwangerschap al meer dan 21 weken ver is. Volgens het jaarverslag zijn er 13 afstandsmoeders waarbij niet geweten is om het hoeveelste kind het gaat. En of ze het al dan niet hebben afgestaan voor adoptie”, zegt Lorin Parys (N-VA). De biologische moeder heeft wel absolute inspraak en moet steeds akkoord gaan met de adoptie.





Vrouwen die zich relatief laat aanmelden bij de adoptiedienst zijn vaak zwanger geworden door falende anticonceptie. Deze vrouwen weten niet altijd onmiddellijk dat ze zwanger zijn en merken dit soms vrij laat op. Vrouwen die hun zwangerschap vaststellen, kunnen in België tot 12 weken en in Nederland tot 22 weken de zwangerschap laten onderbreken. “Dit heeft ook zijn invloed op het lager aantal aanmeldingen voor 20 weken zwangerschap. Omdat België geen anonieme of discrete bevalling kent, kan volledige discretie of anonimiteit niet worden geboden. Als een vrouw wenst dat haar gegevens niet op de geboorteakte vermeld staan, zodat er geen link is naar haar, kan aan deze vraag niet worden voldaan. Dit zet sommige moeders ertoe aan om over de grens te bevallen”, zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

