Actualiteitsdebat over het Publipart-schandaal

Oppositiepartij Groen wil dat er een onderzoekscommissie wordt opgericht die zich moet buigen over de toekomst van de intercommunales. De meerderheidspartijen zijn hier geen voorstander van. “Ik heb geen commissie nodig om aan de burgers te tonen dat we dit ernstig nemen en oplossingen zullen vinden”, zegt Matthias Diependaele van N-VA.

Vanmiddag kwam oppositiepartij Groen met een pakket aan maatregelen die de regels rond de intercommunales en tussenstructuren strenger moeten maken. Tijdens het actualiteitsdebat verdedigde Groen-fractieleider, Björn Rzoska, de standpunten van zijn partij. De meerderheidspartijen verzetten zich tegen een dergelijke commissie. ‘Een bijzondere commissie is windowdressing’, zei Matthias Diependaele (N-VA), ‘Dit hoort thuis in de commissie Binnenlands Bestuur.’





Het debat werd aangevraagd door de Groen-fractie. Na het Publifin-schandaal in Wallonië, waaruit bleek dat politici zichzelf royaal zitpenningen uitkeerden via intercommunales, heeft nu ook Vlaanderen een schandaal: Publipart. Daarbij zijn twee Gentse schepenen betrokken, Tom Balthazar (sp.a) – die naar aanleiding van de affaire al ontslag nam – en Christophe Peeters (Open Vld).

De 17 bestuurders van Publipart ontvangen jaarlijks ongeveer 20.000 euro bruto per persoon. De publieke opinie reageert verontwaardigd. Niemand kan deze hoge vergoedingen verantwoorden. Dat Publipart via PubliLec banden heeft met Publifin doet de schepenen geen goed. Die intercommunale kwam de afgelopen weken meermaals in het nieuws, omdat een twintigtal Waalse politici er in raden en commissies zitten en daar royale zitpenningen voor kregen. Daarnaast belegt Publipart in omstreden bedrijven, zoals het Duitse Rheinmetall, producent van chemische wapens. Bedrijven die mensenrechten schenden, zitten eveneens in de portefeuille.

In intercommunales werken gemeenten samen omdat het voor veel zaken efficiënter is, zoals bijvoorbeeld afvalverwerking en waterzuivering. In die intercommunales zetelen ook gemeenteraadsleden om te controleren of alles wel goed verloopt. Voor dat werk krijgen ze een vergoeding, die niet hoger mag zijn dan wat ze in de gemeenteraad krijgen. Dit komt neer op zo’n 200 euro per vergadering, maar in het geval van Publipart gelden die regels niet. Publipart is namelijk een afsplitsing van een intercommunale in een NV-statuut, waar de Vlaamse overheid geen grip op heeft. Die NV’s vallen namelijk onder de bevoegdheid van de federale regering.

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement ging van start met een actualiteitsdebat over deze intercommunales. Joris Vanderpoorten praat na met Björn Rzoska (Groen) en Matthias Diependaele (N-VA).

