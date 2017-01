De aanpak van geradicaliseerde gedetineerden

Paul Dauwe, directeur van de gevangenis van Hasselt, getuigt in de onderzoekcommissie ‘Terroristische aanslagen’ over zijn beleid om radicalisering van gedetineerden tegen te gaan. De gevangenis van Hasselt beschikt sinds een jaar over een gespecialiseerde afdeling voor geradicaliseerde gedetineerden. Daar is plaats voor maximum 20 gevangenen. Dertig cipiers volgden een speciale opleiding en buitenlandse experts werkten deradicaliseringsprogramma’s uit.

