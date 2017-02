500 jobs bij Bombardier Brugge bedreigd

Het personeel van de Brugse trein- en trambouwer Bombardier vreest voor banenverlies nadat deze week bekend raakte dat de hoofdzetel in Canada het bedrijf met de helft wil inkrimpen. Renaat Landuyt, de burgemeester van Brugge, is ook Vlaams Parlementslid en vraagt aan minister van Mobiliteit Ben Weyts wat hij kan ondernemen om via alle beschikbare wettelijke procedures een maximale tewerkstelling in Brugge te behouden.





