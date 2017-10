Hashtag #MeToo overspoelt Twitter

Vrouwen zwijgen niet langer. Over de hele wereld getuigen ze via Twitter over seksueel misbruik, intimidatie en aanrandingen. Hiervoor gebruiken ze massaal de hashtag #MeToo. Ook in de politiek is er sprake van grensoverschrijdend gedrag. Dat zegt Katia Segers (sp.a) tijden de plenaire zitting in het Vlaams Parlement.

“Me too. En ik spreek hier niet alleen voor mezelf in dit halfrond. Verschillende vrouwelijke én mannelijke collega’s hebben mij verteld dat ook zij ervaring hebben gehad met ongewenste seksuele intimiteiten, met seksueel misbruik”, begint Katia Segers (sp.a). “De stroom aan getuigenissen die we de afgelopen dagen tot ons hebben zien komen, is ontstellend. Ik vrees wel dat die getuigenissen maar het topje van de ijsberg zijn, want voor elke aangifte die bij de politie gebeurt, zijn er negen die niet worden aangegeven”. Na de affaire rond Hollywoodproducer Harvey Weinstein had de Amerikaanse actrice Alyssa Milano, bekend van de Amerikaanse televisieserie Charmed, opgeroepen om de hashtag #MeToo te delen. Op die manier hoopt ze te laten zien dat seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting enorm wijdverspreid zijn. Ondertussen kwamen er wereldwijd al honderdduizenden getuigenissen toegestroomd.





De Hollywood-schandalen zinderen dus ook bij ons na. Zo getuigden verschillende Vlaams actrices over grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse cultuursector. “We hebben nu een deel van de slachtoffers in beeld. Een deel van de vrouwen doet hun getuigenissen. Nu is de uitdaging om onze blik te verzetten, om naar de andere kant te kijken: hoe gaan we voorkomen dat er nog van die verhalen komen”?, zegt Elke Van den Brandt (Groen). Vlaams minister van Cultuur, Sven Gatz (Open Vld), liet ondertussen weten dat hij samen met cultuursector ging nagaan of er nood is aan een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. “Elke sector heeft gelijke problemen, maar ook verschillen. En ik denk dat we niet lang moeten wachten om een meldpunt of het meldpunt dat er nu ook al bestaat binnen Sport en binnen Welzijn te activeren binnen Cultuur. Het zal enkel drempelverlagend werken om makkelijker tot klachten komen”, aldus de minister.

