Belgisch standpunt over Catalaanse onafhankelijkheid

In de Spaanse provincie Catalonië is het al enkele dagen onrustig. De reden hiervoor is de aanvraag tot een referendum over de onafhankelijkheid van de provincie. De regering in Madrid laat het referendum niet toe. In het Federale Parlement is men benieuwd naar het standpunt van de federale regering over een onafhankelijk Catalonië.

De discussie over de onafhankelijkheidskwestie tussen Catalonië en Spanje loopt uit de hand. Op 1 oktober zou het referendum plaatsvinden, maar Spanje haalt het onderste uit de kan om dit tegen te houden. Zo is de Guardia Civil op verschillende plaatsen in Catalonië binnengevallen. Veertien mensen werden opgepakt, waaronder Josep Maria Jové, bevoegd voor Economie en Financiën en een van de nauwe medewerkers van Carles Puigdemont, de minister-president van Catalonië. Ook tien miljoen stembiljetten werden in beslag genomen. De Catalanen pikken de intimidatie van de Spaanse overheid niet langer en willen hun onafhankelijkheidsreferendum. Afgelopen dagen kwamen ze met tienduizenden demonstreren tegen de machtsgreep van Madrid.





“Het doet terugdenken aan donkere tijden waarvan ik dacht dat elke regering in Europa er afstand van had genomen. Spanje belemmert een democratisch en vreedzaam proces door middel van repressie”, zegt Peter Luyckx (N-VA). Tijdens het wekelijks vragenuurtje vragen verschillende Kamerleden welk standpunt onze regering zal innemen. Plaatsvervangend minister Daniel Bacquelaine (MR) beperkt zich tot een verklaring van Buitenlandse Zaken: “de Spaanse wet voorziet niet in een mogelijkheid voor eenzijdige referenda over onafhankelijkheid”.

