Prijsvergelijkingswebsites voor energie zijn verwarrend

Wie de verschillende leveranciers van elektriciteit en aardgas wil vergelijken heeft hiervoor twee mogelijkheden. Enerzijds de V-Test, anderzijds de CREG scan. Deze hebben allebei een andere formule en geven vaak een andere uitkomst. Andries Gryffroy (N-VA) vraagt Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein, om de testen te evalueren en indien nodig samen te voegen.

Geregeld verandert de naam van tariefformules, waardoor mensen die formule niet meer terugvinden in energievergelijkingen. Men spreekt dan van slapende contracten. De federale energieregulator CREG heeft nu een test ontwikkeld om dit zwarte gat te vullen. “Het is verwarrend voor de mensen”, zegt Johan Danen (Groen). “Het valt op dat de goedkoopste tariefbenamingen het vaakst van naam wisselen. De klant krijgt het jaar nadien volgende melding: ‘Het tarief waarop je had ingetekend, bestaat niet meer. We raden je aan om naar dit tarief over te gaan.’ En dan kom je in een duurder tarief”.





Sinds de vrijmaking van de energiemarkt in 2003 kiezen de consumenten zelf hun energieleverancier. De Vlaamse overheid stimuleert een slimme overschakeling. Het motiveert burgers en gezinnen om steeds te opteren voor de meest aangepaste voorwaarden en de beste tarieven. Andries Gryffroy (N-VA) stelt voor om beide testen samen te voegen: “Integreer de CREG scan in de V-test en hervorm de V-test tot één coherent efficiënt instrument. Zo kunnen we de V-test verbeteren en opwaarderen tot een uniek, gebruiksvriendelijk, geloofwaardig en betrouwbaar instrument om de energietarieven te vergelijken.”

