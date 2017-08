Digitale meters vanaf 2019

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) wil in 2019 starten met het plaatsen van nieuwe digitale elektriciteitsmeters. De oude meters worden niet meer geproduceerd en moeten in iedere woning vervangen worden. Dat antwoordde minister Tommelein op een vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) in de commissie Energie. De oppositie vreest dat de kosten voor de meters een prijsstijging tot gevolg zal hebben.

In februari kondigde Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein (Open Vld), aan dat vanaf 2019 bij alle Vlaamse gezinnen een slimme meter, ofwel de digitale elektriciteitsmeter, wordt geïnstalleerd. Zo kunnen distributienetbeheerders Eandis en Infrax vanop afstand meten hoeveel stroom u verbruikt. “De oude meters wordt niet meer gemaakt, het tijdperk van die meters verdwijnt”, zegt de minister. “We komen met de invoering veel te laat. We zijn in het Europese peloton een van de allerlaatste”. Bijna alle lidstaten van de Europese Unie zijn al gestart met de uitrol van die digitale elektriciteitsmeter. Vlaanderen hoort, samen met landen als Bulgarije en Hongarije, tot de laatste lichting. “Het is niet erg dat we inzake digitale meters de laatste van de klas zijn, als we uiteindelijk maar de beste van de klas zijn”, zegt Robrecht Bothuyne (CD&V).





Oppositie vreest dat met de invoering van de digitale meter de energiefactuur zal stijgen. “Maar de vervanging van de bestaande oude meters voor de rest van de bevolking is niet urgent en mag zeker niet op de factuur van de Vlaming terechtkomen. De invoering moet gefaseerd zijn. Door de Turteltaks is de energiefactuur van de mensen al torenhoog. De minister moet ervoor zorgen dat de distributienetbeheerders de meerkost van de slimme meters betalen. Het zijn uiteindelijk immers de netbeheerders die op kosten zullen besparen, doordat niemand die meter moet komen opnemen”, zegt Johan Danen (Groen).

Groen licht

Ondertussen heeft de Vlaamse regering groen licht gegeven voor de invoering van de slimme meters. “We kiezen voor een eenvoudige digitale meter, met de mogelijkheid die uit te breiden met slimme toepassingen. In eerste instantie zullen de netbeheerders de data beheren, na vijf jaar wordt dit grondig geëvalueerd. We garanderen een compensatieregeling voor de eigenaars van zonnepanelen met een terugdraaiende teller. En er komen boetes voor wie misbruik maakt van de verbruiksgegevens”, vat de minister samen.

