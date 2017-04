Steeds meer geschorste leerlingen

Uit het jaarverslag van het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) blijkt dat er steeds meer leerlingen van school gestuurd worden. Oppositie en meerderheid uiten tijdens het vragenuurtje van het Vlaams Parlement hun bezorgdheid. Minister van Onderwijs Hilde Crevits geeft een woordje uitleg over welke initiatieven ze zal nemen om het probleem aan te pakken.

Bijna 2400 leerlingen zijn vorig jaar van school gestuurd, waaronder 49 uit het basisonderwijs. Dat zijn er gemiddeld 67 per schoolweek. Dat staat in het jaarverslag van het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). “De cijfers over de uitsluiting hebben we gekregen, maar ongeveer evenveel kinderen worden door het CLB ook begeleid bij tijdelijke schorsing of uitsluiting”, zegt Jo De Ro (Open Vld). Jaarlijks komen meer dan 600.000 leerlingen in contact met een CLB. In de meeste gevallen gaat het over positieve contacten, over advies over studeren, over medische controle en opvolging. In 55.000 gevallen gaat het echter over ernstige hulpvragen waar meermaals moet worden ingegrepen.





De CLB’s zijn een soort draaischijf, ze moeten de leerlingen kunnen doorverwijzen naar de gepaste hulpverlening. “En daar zit de flessenhals, daar knelt het schoentje. De CLB’s willen kinderen doorsturen naar gespecialiseerde hulp, naar bijzondere jeugdhulp, maar daar zijn wachtlijsten van vier of vijf maanden”, zegt Elisabeth Meuleman (Groen). Minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), is niet verbaasd over de te hoge cijfers. “Dat die cijfers in het jaarrapport van dit jaar hoger zouden zijn, stond sowieso in de sterren geschreven, omdat we sinds vorig jaar de verplichting hebben opgelegd dat scholen, als ze tijdelijk of definitief schorsen of uitsluiten, het CLB in de uitsluitingsklassenraad moeten hebben. Vroeger was dat niet het geval. Dat betekende dat je uitsluitingen kreeg, maar dat die helemaal niet voorkwamen in het rapport van het CLB. Waarom? Omdat ze niet geraadpleegd waren”, zegt de minister.

