1,6 miljoen Belgen krijgen nieuw aardgas

Gasreparateurs en installatiebedrijven klagen over de communicatie door de overheid over de omschakeling van zogeheten arm naar rijk gas. Het gas dat hier nu wordt gebruikt, is Nederlands stikstofarm of laagcalorisch gas. De Nederlandse gasvoorraad raakt echter op, waardoor een omschakeling naar rijker of hoogcalorisch gas nodig is tegen 2030. Daarvoor moeten apparatuur worden aangepast door een gespecialiseerd technicus. De overheid startte op 2 oktober een informatiecampagne om 1,6 miljoen consumenten van aardgas te informeren over het omschakelen van laagcalorisch of arm gas naar hoogcalorisch of rijk gas. Maar de sector zelf is nog niet ingelicht.





