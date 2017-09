CM-voorzitter Luc Van Gorp stelt dat 1 op de 4 ziekenhuizen kan sluiten zonder nadelen voor de patiënten. Tijdens de commissie voor Welzijn uit sp.a-oppositielid Jan Bertels zijn bezorgdheid. Hij vraagt minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, om een reactie.

In een interview met ‘Het Belang van Limburg’ zei Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit, dat volgens hem 1 op de 4 ziekenhuizen kan sluiten zonder nadelen voor de patiënten. Momenteel zijn er in België 108 ziekenhuizen. Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open Vld), kondigde reeds aan dat ze in een werkingsgebied van telkens zo’n 500.000 inwoners vindt dat ziekenhuizen met elkaar moeten samenwerken en naar elkaar moeten doorverwijzen. Daardoor zullen in elk ziekenhuis niet alle specialismen aanwezig moeten zijn.





“Voor insiders komt deze uitspraak niet volledig als een verrassing. Er zijn te veel ziekenhuisbedden in ons land”, zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Ons land heeft 4 ziekenhuisbedden per 1000 inwoners. Een groot aantal bedden maakt de zorg in ons land zeer duur. “De uitdaging is: het zorglandschap aanpassen aan de noden van onze bevolking. Die zorg krijg je niet in elk ziekenhuis. We willen dat de ziekenhuizen zich anders en samen gaan organiseren”, aldus de minister.

