Zware kritiek op ‘De Lijn’ in Antwerpen

Op 5 juni gaan de Antwerpse Leien voor anderhalf jaar dicht ter hoogte van het Operaplein. Doorgaand verkeer zal niet langer mogelijk zijn. Om een verkeersinfarct te vermijden, zou naar schatting dertig procent van alle auto’s uit de spits moeten verdwijnen. Maar één dag later schakelen de trams van De Lijn in Antwerpen over op zomer-dienstverlening. In het Vlaams Parlement reageren Parlementsleden met Antwerpse roots vol ongeloof op deze aankondiging van De Lijn. “Onaanvaardbaar en van de pot gerukt,” zo vat Yasmine Kherbache de situatie samen.

In Antwerpen houden ze de adem in voor de grote werken begin juni aan de Leien. Het belangrijkste knooppunt aan de Antwerpse opera wordt dan anderhalf jaar lang afgesloten voor het verkeer. Een knip is dat in de doorstroom tussen Noord en Zuid. Bij De Lijn blijven ze er rustig rond, want daar gaat op hetzelfde moment de zomerregeling in. Een maand vroeger dan anders. De reden: personeelstekort. “Wat het tekort aan chauffeurs betreft, moet ik schuld bekennen. Het is niet enkel mijn schuld, maar ook de schuld van het merendeel van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Zij hebben natuurlijk in het Vlaams Parlement mee de begroting van De Lijn goedgekeurd.”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).





De stad promoot het openbaar vervoer met de werkzaamheden, maar met minder aanbod is het openbaar vervoer ook minder aantrekkelijker. “‘Mijn lijn groeit mee met ’t Stad’ en ‘Mijn Lijn altijd in beweging’. Qua misleidende reclame kan dat tellen. Als er in Antwerpen iets groeit, dan zijn het wel de files. Het aanbod van De Lijn groeit niet navenant.”, zegt Yasmine Kherbache (sp.a). “Volgende week valt ‘het stad’ stil. En dan kijkt iedereen naar u, minister. Kunt u dan nog in de spiegel kijken en zeggen dat u als minister van Mobiliteit alles gedaan hebt om die chaos te vermijden? Ik hoop dat u twee keer nadenkt en van veel meer ambitie getuigt”.

Actua-Parlement, zaterdag 27 mei 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.