Een zinvollere dagbesteding in woonzorgcentra

Een zinvollere daginvulling en betere relaties tussen bewoners onderling en tussen bewoners en personeel. Dat zijn de belangrijkste verbeterpunten die naar voren komen in een enquête bij bewoners van woonzorgcentra. Het onderzoek gebeurde op vraag van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen. Van 2014 tot 2016 werden in de 783 woonzorgcentra ruim 20.000 bewoners geïnterviewd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Jan Bertels vraagt aan minister Vandeurzen welke initiatieven hij zal nemen om de dagbesteding zinvoller in te vullen.





