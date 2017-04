Op 25 maart 1957 ondertekenden zes Europese landen een verdrag in Rome. Het verdrag verbond België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Italië in de Europese Economische Gemeenschap. De voorloper van de Europese Unie moest voor vrede en stabiliteit zorgen in Europa. Nu zestig jaar later reconstrueert journalist Chris Burns de aanloop en ondertekening van het verdrag.





