Zal onze energiefactuur dalen?

De uitbater van de biomassacentrale in Langerlo heeft het faillissement aangevraagd. Honderd mensen verliezen hun baan. Tegelijk komt er voor minstens 2,2 miljard euro aan groenestroomcertificaten vrij. Verschillende Vlaams parlementsleden vragen zich af welke impact de sluiting met zich meebrengt.

De oude steenkoolcentrale in Langerlo zou normaal gezien vanaf volgend jaar Baltisch houtafval verbranden om energie op te wekken. De ombouw liep vertraging op en de uitbater vroeg uitstel. De Vlaamse administratie weigerde met een faillissement tot gevolg. Tegelijk moet de Vlaamse overheid 2,2 miljard euro toegekende subsidies niet uitbetalen. Het geld daarvoor komt van de energieheffing, ook bekend als de Turteltaks. Volgens de oppositiepartijen is het dan ook perfect mogelijk om de belasting te verlagen.





“Het is een zaak die moet bekeken worden, maar laten we niet te voorbarig handelen”, zegt minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). Om Langerlo te vervangen moet er op vier jaar tijd 275.000 particuliere daken met zonnepanelen bijkomen. Dat is evenveel als wat er de afgelopen 15 jaar is bijgekomen. Er moeten ook 306 windmolens bijkomen. Sinds 1999 zijn er in Vlaanderen 415 windmolens gebouwd. Vlaanderen zal dus een tandje moeten bijsteken als we de doelstelling tegen 2020 willen halen, namelijk 13% hernieuwbare energie voor heel het land.

