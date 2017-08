Wordt het Koninklijk Conservatorium eindelijk gerenoveerd?

Eind 2016 heeft de federale regering eindelijk groen licht gegeven voor de renovatie van het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Het dossier sleept al jaren aan, vooral door enkele communautaire problemen. De oprichting van een vzw die de renovatie onder handen zal nemen, is een grote stap vooruit. Maar Joris Poschet (CD&V) vraagt zich af hoe het dan zit met de communautaire tegenstellingen. Zijn die eindelijk van de baan?

De renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel is al lang een aanslepend dossier. Communautaire strubbelingen liggen aan de basis: het gebouw is van de federale overheid, maar wordt gebruikt door de Vlaamse en de Franse gemeenschap. In december 2016 keurde de ministerraad de oprichting van een naamloze vennootschap goed. Die is verantwoordelijk voor de renovatie van het conservatorium. De betrokken overheden moet het nu eens worden over de werken, deze worden op zo’n 60 miljoen euro geraamd.





“Ik durf te hopen dat we de werken en de studieopdracht zo snel mogelijk effectief kunnen aanvatten, waarna een bestek kan volgen. Daarna kunnen de zo noodzakelijke renovatiewerken van het conservatorium eindelijk van start gaan. Ik vat het even samen. Het gaat vooruit”, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Als alles goed verloopt zullen de renovatiewerken in 2018 van start gaan. “Normaliter zouden alle heuvels nu van de baan moeten zijn en zouden we dit in een tgv-tempo moeten kunnen aanvatten”, aldus de minister.

Actua-Commissie (herhaling), dinsdag 22 augustus 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.