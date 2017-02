Wordt de frontlijn werelderfgoed?

Vlaanderen heeft samen met Walloniƫ en Frankrijk officieel het dossier voor de erkenning van de sites van de Eerste Wereldoorlog ingediend bij erfgoedorganisatie Unesco. Dat meldde het kabinet van Vlaams minister-president Geert Bourgeois begin deze week. In de zomer van 2018 kan de frontlijn dan op de Werelderfgoedlijst terecht komen. N-VA-parlementslid Manuela Van Werde stelt zich de vraag of die timing wel haalbaar is.





Actua-Parlement, vrijdag 3 februari vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in de nieuwslus.