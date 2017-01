Wordt een bezoek aan de kinesist duurder?

Een bezoek aan de kinesist wordt wellicht een stuk duurder. Door de besparingsmaatregelen van minister van Volksgezondheid, Maggie De Block zijn kinesisten genoodzaakt hun prijzen op te slaan.

‘De tarieven zijn niet meer houdbaar’, klinkt het bij de beroepsvereniging van kinesisten. Voor één consultatie krijgt een kinesist 22,36 euro. Voor een huisbezoek krijgt hij een vaste verplaatsvergoeding van 39 cent. Een of tien kilometer rijden, het blijft 39 cent. Concreet vragen de kinesisten een vergoeding van 25 euro per behandeling en 27 euro voor een huisbezoek.

De beroepsvereniging van kinesisten heeft opgeroepen om de conventie van minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, niet te ondertekenen. Dat is uiteraard slecht voor de patiënt. Want die conventie bepaalt de tarieven en de terugbetaling door het ziekenfonds. Maar de situatie is niet hopeloos, klinkt het bij De Block, er wordt op dit moment onderhandeld met de beroepsvereniging voor kinesitherapeuten en op 25 januari met de artsenkoepels.

Actua-Parlement, donderdag 12 januari 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.