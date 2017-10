Woelige tijden voor de regionale zenders

Net voor het zomerreces keurde de Vlaamse Regering de conceptnota over de Vlaamse regionale televisieomroeporganisaties goed. In die nota formuleert minister Gatz voorstellen om de leefbaarheid van de Vlaamse regionale televisieomroepen te waarborgen. De regionale zenders staan volgens een recente studie zwaar onder druk. De SARC, dat is de Sectorraad Media van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media gaf enkele weken geleden zijn advies over de conceptnota. Hoe zal minister Gatz rekening houden met de opmerkingen van de SARC?





Actua-Commissie, vrijdag 20 oktober 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.