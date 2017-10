Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts wil één digitaal platform oprichten voor alle erkende dierenasielen. De databank zal een overzicht bevatten van alle dieren die op dit moment in een asiel zitten, netjes geordend per soort, per ras, per provincie. In het Vlaams Parlement geeft minister Weyts meer uitleg over het online platform.





