Maaltijdleverancier Deliveroo verandert de statuten van zijn werknemers. In België werken leveranciers van Deliveroo in onderaanneming bij SMart en waren via die weg ook verzekerd. Die samenwerking wordt stop gezet waardoor de werknemers zelfstandig zullen moeten werken. Meryame Kitir van Sp.a vraagt federaal minister van Werk Kris Peeters om actie te ondernemen.

Actua-Parlement, zaterdag 28 oktober 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.