Wereldwijde cyberaanval treft ook België

Roel Deseyn (CD&V) vraagt om maatregelen te nemen tegen cyberaanvallen in de toekomst. Dat doet hij tijdens het vragenuurtje in de Kamer naar aanleiding van de wereldwijde cyberaanval van vorig weekend.

Over de hele wereld werden netwerken en computers getroffen door een cyberaanval met ransomware. Dit is een schadelijke software die in dit geval Wannacry heet. Noord-Korea zou mogelijk gelinkt zijn aan deze wereldwijde aanval. Ze eisten losgeld en bitcoins. Pas wanneer ze die in handen kregen wilden ze de computers weer bruikbaar maken. De daders hebben momenteel ongeveer 65.000 dollar binnengehaald. Twee jonge informatici konden het virus ondertussen stoppen. Voorlopig zijn de gevolgen van de cyberaanval in ons land beperkt, maar het blijft toch oppassen want er is al een nieuwe variant in omloop.





“Hoe komt het dat een auto niet verkocht mag worden wanneer deze niet veilig is, maar software wel?’, zegt Roel Deseyn (CD&V) tijdens de plenaire zitting van de Kamer. Hij pleit ervoor dat de regering een versnelling hoger moet schakelen op het vlak van cyberveiligheid. “Het is belangrijk dat de KMO’s gesensibiliseerd worden. Zowat 45 procent van de cyberaanvallen op bedrijven gebeurt vandaag bij KMO’s”, aldus Deseyn. Tijdens een speciale ministerraad nam de regering alvast zes concrete maatregelen, namelijk:

Een callcenter zal dag en nacht beschikbaar zijn voor kmo’s en bedrijven die getroffen werden door een cyberaanval Een ‘Early Warning’-systeem werd geïnstalleerd Door de overheid wordt een nieuw ‘Computer Security Operations Center’ gecreëerd De federale overheidsdiensten zullen gebruik kunnen gaan maken van een nieuwe tool om cyberrisico’s in te schatten Er komt meer aandacht voor informatie en sensibiliseren Er zullen Europese en internationale samenwerkingen opgezet worden om hackers te snel af te zijn

