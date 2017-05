Was het ongeval in Kasterlee te vermijden?

Maandagnamiddag reed een auto op de N19 in Kasterlee in op een fietsgroep vrouwen. Twee overleefden de klap niet. Het was een oversteek op een gewestweg, waarbij je tweemaal twee vakken over moet en de snelheid op 90 kilometer per uur ligt. “Wat gaat de Vlaamse overheid eraan doen zodat mensen veiliger de straat kunnen oversteken?”, vraagt Björn Rzoska tijdens de plenaire zitting.

In Kasterlee op de Turnhoutsebaan reed maandag een wagen in op een groep van zes fietsers. Twee van hen overleefden de klap niet, één persoon verkeert in levensgevaar en de andere drie raakten gewond. “We hadden voor Kasterlee al een beslissing genomen, die geformaliseerd moest worden, om net op dat punt verkeerslichten met een drukknop te gaan plaatsen. Maar dat drama is ons vooraf geweest. Dat betreuren we ten zeerste”, zegt minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).





Sommigen experts noemen dit een systeemfout en geen ongeval, want een ongeval kan je niet voorkomen. “Ik volg de analyse van de experts. We doen te weinig met de gegevens van de fietsers zelf. Het is eigenaardig dat er eerst een ongeval moet gebeuren vooraleer we het als een zwart punt gaan bekijken”, zegt Björn Rzoska (Groen).

