Wanpraktijken op de slachtvloer

Opnieuw duiken er schokkende undercoverbeelden op van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Ditmaal in een runderslachthuis van Izegem. Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) liet ondertussen het slachthuis sluiten. Maar hoe kunnen we deze wanpraktijken in de toekomst vermijden?

Iedereen herinnert zich nog de undercoverbeelden van het slachthuis in Tielt. Een half jaar later komt dierenrechtenorganisatie Animal Rights met nieuwe beelden, ditmaal van het runderslachthuis in Izegem. Nochtans had minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts (N-VA), aangekondigd dat alle slachthuizen doorgelicht zouden worden. “De hele slachthuissector heeft een les geleerd door de gebeurtenissen in Tielt. Die schok heeft geleid tot een actieplan, dat we samen hebben opgesteld. Zo wordt er werk gemaakt van meer cameratoezicht, meer opleidingen voor slachters, een versterkte positie voor de toezichthouder binnen het bedrijf en een externe doorlichting van alle Vlaamse slachthuizen”, klonk het in het april.





De regels werden wel afgesproken, maar de eigenlijke doorlichting ging tot op heden nog niet van start. “Er zijn meer inspecteurs aangesteld sinds juli – augustus. Maar hoe wordt de inspectie nu gedaan? In de slachthuizen hebben we dierenartsen met opdracht, die in eerste instantie werken voor het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV). Die moeten ook toekijken op dierenwelzijn, maar die doen dat maar als een soort bijjob. Ik wil van dat systeem af. Ik wil een eigen team, een Vlaams team, die zelf de slachthuizen controleert”, aldus Weyts.

