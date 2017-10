VTM-journalist raakt wapendepot binnen

Het grootste wapendepot van ons land is slecht beveiligd, blijkt uit onderzoek van VTM NIEUWS. Journalist Faroek Özgünes is erin geslaagd om zonder problemen de proefbank voor vuurwapens in Luik binnen te raken. Dat is de grootste wapenopslagplaats van ons land, waar onder andere kalasjnikovs en automatische oorlogswapens opgeslagen liggen. Twee federale parlementsleden uiten hun verontwaardiging hierover in het halfrond van de Kamer.





