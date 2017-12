VRT vraagt geld voor voetbalbeelden

Wie via de voetbalapp van Sporza al tijdens de match beelden wil zien, betaalt voortaan 3,49 euro per seizoen. De Vlaamse regering is akkoord dat de VRT zo’n betalende functie aanbiedt. Dat meldt de zakenkrant De Tijd. Vooral de N-VA heeft vragen bij het nieuwe aanbod van de VRT. Volgens Wilfried Vandaele is het de eerste keer dat de openbare omroep sportbeelden aanbiedt tegen betaling nog voor ze op het open net te zien zijn.





Actua-Parlement, donderdag 21 december 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.