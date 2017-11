VREG stelt nieuw ondernemingsplan voor

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd in december 2001 opgericht in het kader van de vrijmaking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt. De VREG staat onder toezicht van het Vlaams Parlement: het parlement regelt de werking en organisatie van de VREG in het Energiedecreet, stelt de leden van de raad van bestuur aan en houdt hoorzittingen over het ontwerp van ondernemingsplan en de begroting van de VREG. De commissieleden hielden een hoorzitting met vertegenwoordigers van de VREG over het ontwerp van ondernemingsplan en het ontwerp van begroting.





