Volwassenen in deeltijds kunstenonderwijs

Het aantal volwassenen in het deeltijds kunstenonderwijs is gedaald sinds de verhoging van de tarieven. Dat vindt Bart Caron (Groen) jammer en hij vraagt Minister van Onderwijs Hilde Crevits dan ook of ze hier een verklaring voor heeft.

Uit cijfers blijkt dat het aantal volwassenen die zich inschreven in het deeltijds kunstonderwijs met 3,3 procent daalde gedurende het eerste schooljaar na de verhoging van de inschrijvingsgelden. Het inschrijvingstarief ging toen met 50 procent de hoogte in, van 200 naar 300 euro. “Er zijn 1600 volwassen leerlingen minder dan het jaar voordien. Dat is niet niets”, zegt Bart Caron (Groen). “Natuurlijk moet niet iedereen naar de academie, absoluut niet. Er zijn mensen die beter kunnen sporten of met wetenschap bezig zijn, maar het ideaalbeeld moet zijn dat we iedereen zijn goesting kunnen aanwakkeren, en dat wie verder wil gaan, ook kan participeren”.





Maar uit de leerlingentellingen van het huidige schooljaar 2016-2017 blijkt echter dat de dalende trend zich niet doorzet. Zowel in de podiumkunsten als in de beeldende kunst stijgt het aantal volwassenen met 1,2 procent tegenover het vorige schooljaar weer naar 44.731. “Ondanks de tariefverhoging op 1 september 2015 steeg het totaal aantal leerlingen in het deeltijds kunstenonderwijs (dko). Ook dit schooljaar groeit het dko. Desalniettemin zal ik de cijfers uiteraard verder blijven opvolgen, al acht ik maatregelen voorlopig niet noodzakelijk. Daarenboven moeten we ook rekening houden met andere oorzaken van fluctuaties in de inschrijvingsaantallen. Als België het goed doet op het Eurovisiesongfestival, valt bijvoorbeeld te verwachten dat ook de inschrijvingen voor muziek zullen stijgen. Dat zien we ook gebeuren in de sport”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

