De Vlaming ligt niet wakker van digitale radio

Sinds dinsdag 17 oktober zijn alle radiostations van de VRT te beluisteren via DAB+. DAB staat voor Digital Audio Broadcasting, of digitale radio via de ether. De technologie biedt extra plaats voor radiozenders en is minder storingsgevoelig dan FM. Toch is de Vlaming maar matig geïnteresseerd in de nieuwe technologie. CD&V-parlementslid Karin Brouwers stelt aan minister van Media Sven Gatz de vraag hoe hij het nieuwe digitale radio-aanbod attractiever kan maken.





